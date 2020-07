Syv skibe brænder i seneste mystiske brand i Iran

Endnu en brand raser i Iran, som i de seneste uger har været ramt af en længere række hændelser.

Mindst syv skibe er onsdag brændt i havnen i den iranske by Bushehr. Det er den seneste hændelse i en række af brande og eksplosioner, der har ramt Iran i de seneste uger.

Det skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim ifølge Reuters.

Der er ikke meldinger om tilskadekomne eller døde i forbindelse med branden på havnen i Bushehr.

Det er heller ikke umiddelbart klart, hvordan branden er opstået.

Billeder fra stedet viser tyk sort røg stige op over havnen. Iransk tv viser et stort antal brandfolk, der er sat ind for at bekæmpe flammerne.

I de seneste uger har Iran oplevet et antal brande og eksplosioner, der har ramt noget af landets følsomme infrastruktur.

Blandt de steder, der er blevet ramt, er militærkomplekset Parchin i udkanten af hovedstaden Teheran, en klinik nord for byen, en fabrik i en forstad til Teheran og et værksted ved atomanlægget Natanz.

19 blev dræbt ved eksplosionen på klinikken, mens to mennesker omkom på fabrikken.

Iranske myndigheder sagde tidligere på måneden, at der skete betydelig skade ved branden ved Natanz. Det er uklart, hvad der forårsagede branden.

Eksplosionen ved Parchin-anlægget skyldtes en gaslæk fra en anden bygning i nærheden, har myndighederne fastslået.

Også eksplosionen på klinikken nord for Teheran skyldtes en gaslæk, har en iransk embedsmand sagt.

Der har været spekulationer om, at Israel eller andre udenlandske kræfter stod bag eksplosionerne ved atomanlægget og militærkomplekset.

Men indtil videre har der ikke været nogen beviser for, at der skulle være tale om sabotage.

Israels forsvarsminister, Benny Gantz, blev i sidste uge spurgt til rygter om, at israelske efterretningstjenester havde en finger med i spillet.

Ministeren svarede, at Israel "ikke nødvendigvis" står bag enhver mystisk hændelse i Iran.

/ritzau/