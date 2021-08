Syv ud af ti voksne EU-borgere er blevet færdigvaccineret

70 procent af EU's voksne befolkning er blevet færdigvaccineret.

Det skriver EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, tirsdag på Twitter.

De 70 procent er et mål, som blev sat ved begyndelsen af året, og udmeldingen markerer dermed en milepæl i EU's vaccineindsats.

Tallet dækker dog over store forskellige landene imellem. Nogle lande er et godt stykke over målet, mens andre lande - blandt andet mindre velstående lande i øst - er langt efter målet.

- Jeg vil gerne takke alle de mennesker, som har muliggjort denne fantastiske bedrift. Men vi skal længere endnu!, skriver von der Leyen på Twitter.

- Vi har brug for, at flere europæere bliver vaccineret. Og vi har brug for, at resten af verden også bliver vaccineret.

Ifølge Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC) er 83,5 procent af alle voksne danskere blevet færdigvaccineret.

I januar udtalte EU-Kommissionen, at "i sommeren 2021 skal medlemslande have vaccineret mindst 70 procent af den voksne befolkning".

Det blev blandt flere opfattet på den måde, at hvert af de 27 medlemslande skulle nå målet inden september.

Mange frygtede, at det ikke kunne lade sig gøre og kritiserede derfor Kommissionen ved interne møder. Det viser dokumenter, som Reuters har set.

Men nu har EU altså nået målet, hvis man anskuer EU-befolkningen som en helhed.

/ritzau/Reuters