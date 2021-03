Syvårig pige mister livet under uroligheder i Myanmar

Syvårigs søster siger til lokalmedie, at pigen blev ramt af skud, da sikkerhedsstyrker skød efter deres far.

Militærets fremfærd i Myanmar har krævet sit hidtil yngste offer, efter at en syvårig pige blev dræbt af sikkerhedsstyrker i sit hjem tirsdag.

Episoden fandt sted i landets næststørste by, Mandalay.

Pigens søster fortæller til mediet Myanmar Now, at soldater stormede deres hjem og skød efter pigernes far, men i stedet ramte den syvårige, der sad på faderens skød.

Ansatte i en lokal bedemandsforretning oplyser, at pigen døde af skudsår i bydistriktet Chan Mya Thazi.

Myanmar Now skriver, at to mænd også blev dræbt i bydelen tirsdag.

Militæret har ikke kommenteret nogen af hændelserne.

Den syvårige pige er det seneste offer under de dødelige protester efter militærkuppet 1. februar.

Aktivistgruppen Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), som er grundlagt af tidligere politiske fanger i eksil, anslår, at mindst 261 personer er blevet dræbt af sikkerhedsstyrker i landet.

Derudover skulle over 2200 mennesker være blevet anholdt, sigtet eller dømt siden militærets magtovertagelse ifølge AAPP.

Talsmand for landets militær Zaw Min Tun siger, at 164 demonstranter er blevet dræbt.

Det præcise dødstal under de seneste mange ugers uroligheder er dog omgærdet af en vis usikkerhed.

Sikkerhedsstyrkernes fremfærd mod demonstranterne har mødt international fordømmelse.

En rapport fra Amnesty International beskrev for halvanden uge siden, at flere af drabene på demonstranterne svarer til henrettelser udført uden om retssystemet.

Rapporten pegede på, at snigskytter er blevet sat ind mod demonstranterne, og at der er blevet brugt maskingeværer.

