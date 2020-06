Syvende Bolsonaro-minister går af efter strid med højesteret

Alle højesteretsdommere er nogle "bumser", der burde fængsles, har nu afgående brasiliansk minister sagt.

En af de mest kontroversielle skikkelser i præsident Jair Bolsonaros brasilianske regering går af.

Uddannelsesminister Adam Weintraub har således torsdag lokal tid meddelt, at han stopper. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Det sker, efter at han har været under beskydning i forbindelse med flere sager og blandt andet sagt, at højesteretsdommere er kriminelle og skulle sættes i fængsel.

- Ja, denne gang er det sandt. Jeg forlader uddannelsesministeriet, siger Weintraub torsdag lokal tid ifølge dpa i et video-opslag på Twitter, hvor han står sammen med Bolsonaro.

Hans afgang var ventet de fleste steder.

Det skyldes, at den brasilianske højesteret inkluderede Weintraub i en undersøgelse af beskyldninger om, at Bolsonaro-støtter har spredt falske nyheder og informationer til fordel for præsidenten.

Weintraub er angiveligt den syvende brasilianske minister, der stopper under Bolsonaro, skriver dpa.

Den omstridte minister er også uddannet økonom og skal nu have et job i Verdensbanken, meddeler han.

/ritzau/