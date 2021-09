Tårnenes fald har fyret op under jihad

Terrorismens rødder er ikke sådan at få bugt med. De breder sig og sender konstant nye skud i vejret.

Det står klart efter al-Qaedas store terrorangreb mod USA.

Lørdag er det 20 år siden, at 19 terrorister - sendt af sted af Osama bin Ladens islamiske terrorgruppe - brugte kaprede fly som våben.

To fly torpederede World Trade Center i New York. Det kollapsede.

Et tredje blev tvunget ned i forsvarsministeriet i Pentagon-bygningen i Washington D.C.

Et fjerde styrtede ned på en mark i Pennsylvania, da passagerer gik til angreb på terroristerne.

15 terrorister var fra Saudi-Arabien, to fra Emiraterne, en fra Libanon og en fra Egypten.

Da støvet havde lagt sig, og brandene var slukket, var næsten 3000 mennesker dræbt.

Verden, som vi kender den, var forandret.

USA's præsident hed dengang George Bush. Han stod med ansvaret for at svare igen.

Det blev det, han kaldte "krigen mod terror".

Snart efter var amerikanske soldater på operationer i Afghanistan, hvor Osama bin Laden og hans base holdt til på bevægelsen Talibans nåde.

USA's allierede, herunder Danmark, sluttede sig til amerikanernes kamp mod terror.

Godt to år senere invaderede Vesten med USA i spidsen Irak, der blev beskyldt for at have masseødelæggelsesvåben og for at støtte terrorisme.

Nu har USA netop trukket sig ud af Afghanistan igen. Den militante bevægelse Taliban er tilbage ved magten.

Islamisk Stat (IS), der blandt andet blev dannet af officerer fra Iraks gamle styre, har en afdeling i Afghanistan, hvor også al-Qaeda igen opererer.

Kampen mod terror ser ikke for godt ud i historisk perspektiv.

Siden 2001 er det lykkedes USA at hindre store al-Qaeda-angreb i USA.

Men i 2004 og 2005 blev Spanien og Storbritannien ramt af al-Qaeda-terror i den offentlige trafik.

193 døde i Madrid 2004, 52 blev dræbt i London i 2005.

I 2011 dræbte USA Osama bin Laden i Pakistan.

Men i de senere år er IS blevet meget aktiv. Der har været en række store angreb i Europa, specielt i Frankrig.

IS deler sin fundamentale ideologi med al-Qaeda og Taliban, nemlig en meget konservativ og militant sunni-islam.

- Det lykkedes dem at dræbe bin laden. Men hvis målet var at standse transnational jihadisme, er det en total fiasko, vurderer Abdul Sayed, forsker i jihadisme på universitetet i Lund i Sverige, ifølge AFP.

Nyhedsbureauet har talt med eksperter, der peger på, at jihadisme i dag er blevet en global trussel på en helt anden måde end i 2001.

Nu er der langt flere grupper spredt rundt om i verden.

Og enkeltpersoner kan inspireres til terror via internettet, som er blevet mere udbredt på 20 år.

Måske kan krigen ikke vindes.

- Målet, som blev sat, var uopnåeligt. Terrorisme kan ikke besejres. Truslen ændrer sig konstant, siger Assaf Moghadam, der i Israel forsker i terrorisme.

Center for Strategiske og Internationale Studier (CSIS) i USA vurderede i 2018, at der globalt var 67 aktive terrorgrupper. Det højeste antal siden 1980.

Før var de overvejende i Mellemøsten. Nu er de også i Afrika og det sydøstlige Asien.

Særligt Afrika er 20 år efter 9/11 en slagmark for militant islam.

Der er mellem 100.000 og 230.000 medlemmer af grupperne. Det er en stigning på op til 270 procent i forhold til vurderingen i 2001.

Der er imidlertid også sket noget andet i Vesten, som årene er gået, skriver AFP.

Terror virkede i 2001 til at være USA's største fjende. I 2021 er det mere lande, der er problemet.

- USA har skiftet prioriteter fra at bekæmpe terrorgrupper til først og fremmest at håndtere kineserne, derefter russerne og så iranerne, siger Seth Jones fra CSIS.

/ritzau/