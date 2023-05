Taco Bell vil have strøget rivalernes krav på Taco Tuesday-slogan

Fastfoodkæden Taco Bell vil have fjernet to mindre rivalers eneret til at bruge det populære udtryk "Taco Tuesday".

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Begrebet er udbredt i USA og er en slags opfordring til at spise tacos om tirsdagen. To restauranter har i flere årtier haft patent på udtrykket.

Det bør ifølge Taco Bell blive ændret.

- Der er ikke nogen, der skal have en eksklusiv ret til at bruge et helt almindeligt udtryk, lyder det i Taco Bells opfordring.

- Kan I forestille jer, hvis det ikke var tilladt at sige "hva' så" eller "brunch"? Det ville være kaos, skriver den mexicanskinspirerede fastfoodkæde.

Restauranten har haft indregistreret udtrykket som varemærke i delstaten New Jersey siden 1995. Den har siden brugt det fængende slogan til at sælge "hundredtusindvis - hvis ikke millioner - af tacos", fortæller ejeren.

- Vi er den lille fyr her, siger han med henvisning til Taco Bell.

Ifølge ham forsøger fastfoodgiganten at "tromle os, fordi vi fik en god idé".

Den anden restaurant, der har indregistreret udtrykket som varemærke, er Taco John's, der blev grundlagt i den amerikanske delstat Wyoming.

Taco John's har haft patent på at bruge udtrykket siden 1989 og har ret til at bruge udtrykket alle andre steder end New Jersey.

- Når en stor, slem bølle truer os med at tage noget fra os, som vores forgængere fandt på for så mange årtier siden, så klinger det hult, siger Taco John's administrerende direktør, Jim Creel, i en udtalelse.

De nuværende registrerede varemærker på udtrykket betyder, at andre selskaber i dag risikerer et sagsanlæg, hvis de bruger det.

/ritzau/