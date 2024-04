Tadsjikistan afviser russisk påstand om ukrainsk hvervning i landet

Tadsjikistans udenrigsministerium udsendte lørdag en erklæring, hvori det afviser en russisk påstand om, at Ukraines ambassade i landets hovedstad rekrutterer lejesoldater til at kæmpe mod Rusland.

- Vi understreger hermed, at denne oplysning fra en russisk topembedsmand ikke har nogen basis i virkeligheden, siger talsmanden for Tadsjikistans udenrigsministerium, Shokhin Samadi.

Det var sekretæren i det russiske sikkerhedsråd, Nikolaj Patrusjev, som er en nær allieret af præsident Vladimir Putin, der uden at fremlægge beviser har påstået, at "ukrainske specialtjenester" havde rekrutteret personer i Tadsjikistan til at udføre et blodigt angreb på et koncerthus nær Moskva i sidste måned. Ved angrebet blev mindst 144 mennesker dræbt.

Pårørende til fire gennempryglede mænd, der er sigtet i Rusland for massakren i koncerthuset, er blevet hentet i deres hjem og kørt til Dusjanbe, hovedstaden i Tadsjikistan.

Flere kilder i Dusjanbe, Tadsjikistans hovedstad, siger til Reuters, at tadsjikiske sikkerhedsfolk har hentet pårørende i byerne Vakhdat, Gissar og Rudaki-distriktet.

Putin pegede i sine første reaktioner efter massakren på, at Ukraine kunne have noget at gøre med angrebet.

Der bor omkring 9,7 millioner mennesker i Tadsjikistan. Efter en borgerkrig fra 1992 til 1997 - med deltagelse af militante islamister - er kampen mod terror blevet topprioritet i landet.

Tadsjikistan i Centralasien har i årtier haft problemer med jihadister. Tusindvis af unge mænd fra republikkerne rejste i 2010'erne til Irak og Syrien. Her har de udkæmpet hellig krig for IS ifølge AFP.

I sin erklæring til befolkningen efter angrebet i Moskva sagde Tadsjikistans præsident, Rakhmon, at Tadsjikistan støtter dets "russiske brødre".

Emomali Rakhmon har været landets leder siden 1992.

I marts sagde han, at 2300 tadsjiker siden 2015 har sluttet sig til IS.

- I de seneste tre år har 24 af vore borgere begået terror i 10 lande, citerer AFP ham for at have sagt.

Hvert år rejser omkring en million tadsjiker til Rusland. Tallet er stigende.

Sårbare migranter bruges også af Ruslands hær. Der er mange rapporter om, at mænd fra Centralasien rekrutteres til at kæmpe for Rusland i Ukraine.

I Kyiv har Mykhajlo Podoljak, der er en af den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs rådgivere, afvist at Ukraine skulle stå bag angrebet i koncertsalen.

/ritzau/Reuters