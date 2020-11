Tætte svingstater står til at afgøre langtrukket præsidentræs

Både Trump og Biden har onsdag eftermiddag knebne føringer i svingstater, hvis resultater trækker ud.

Onsdag klokken 14 dansk tid peger det mod en tæt og langstrakt kamp om at vinde præsidentvalget i USA.

Øjnene er særligt rettet mod fire svingstater, hvor der endnu ikke er udpeget en vinder. Demokraternes Joe Biden har blandt andet vundet delstaten Arizona.

Og det betyder, at han med sejr i Wisconsin, Michigan og Nevada kan sikre sig de 270 ud af 538 valgmænd, det kræver at blive præsident.

Biden har klokken 14 ifølge prognoser sikret sig 238 valgmænd, mens præsident Donald Trump har 213. Der er i alt 87 valgmand, som ikke er fordelt.

Biden står til en snæver sejr i Wisconsin, der har ti valgmænd, ligesom han også fører i Nevada, hvor der er seks valgmænd.

I Michigan er det præsident Donald Trump, der har en kneben føring, efter at Biden har halet ind.

Hvis Trump tager sejren her, er Biden nødt til - foruden Wisconsin og Nevada - at vinde North Carolina (15 valgmænd), Georgia (16 valgmænd) eller Pennsylvania (20 valgmænd). Det er tre svingstater, hvor Trump fører.

I Michigan og Pennsylvania er det varslet, at det vil tage tid at tælle alle stemmerne. Det skyldes blandt andet, at arbejdet med at optælle brevstemmer er mere omfattende end de stemmer, der er afgivet på selve valgdagen.

Og det er værd at have in mente, at tidligere målinger har vist, at demokrater har været mere tilbøjelige end republikanere til at stemme på forhånd.

Og i Nevada er optællingen af stemmer blevet indstillet indtil torsdag morgen lokal tid (torsdag eftermiddag dansk tid), oplyser delstatens indenrigsministerium på Twitter.

De endelige valgresultater fra svingstaten Michigan ventes ikke før onsdag aften lokal tid. Det er natten til torsdag dansk tid.

Afgivelsen af brev- og forhåndsstemmer har været usædvanlig høj på grund af coronapandemien, hvilket forsinker optællingen i forhold til tidligere valg.

