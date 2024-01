Taiwan: Amerikansk besøg efter valg viser stærkt partnerskab

Amerikansk besøg i Taiwan kort efter valg viser "stærkt og trofast" partnerskab mellem USA og Taiwan, lyder det fra Taiwans afgående præsident, Tsai Ing-we, ifølge nyhedsbureauet AFP.

En amerikansk delegation med blandt andet forhenværende national sikkerhedsrådgiver Stephen J. Hadley er mandag ankommet til hovedstaden Taipei.

Hadley siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han glæder sig til at sammenhængen i samarbejdet mellem de to parter i den næste præsidentperiode.

Delegationen er sendt til Taiwan af den amerikanske præsident, Joe Biden, efter at taiwanerne lørdag valgte ny præsident.

Det Demokratisk Progressive Parti (DPP) vandt lørdag magten i endnu en embedsperiode Taiwan. Det bliver dog Lai Ching-te, der i stedet for partiets afgående præsident indtager posten som leder.

/ritzau/