Taiwan beskylder Kina for at holde møde om valgindblanding

Højtstående kinesiske ledere holdt ifølge taiwanske efterretninger i starten af december et møde om "koordinering" af regeringsindsatser for at påvirke det kommende valg i Taiwan.

Taiwanske myndigheder anser afholdelsen af det møde som valgindblanding.

Taiwan har advaret om, at den kinesiske regering forsøger at puffe vælgerne i Taiwan mod kandidater, der ønsker tættere bånd til Kina, frem mod valget i Taiwan 13. januar.

13. januar er der både valg til præsidentembedet og den lovgivende forsamling på øen. Valget finder sted, mens Kina optrapper dets politiske pres for at forsøge at tvinge den demokratisk ledede ø til at acceptere kinesisk suverænitet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mødet fandt sted i Beijing og blev holdt af den fjerdehøjest rangerende i Det Kinesiske Kommunistparti (CCP), Wang Huning, der også er vicechef for den kinesiske regerings ledergruppe for anliggender vedrørende Taiwan.

Kinas præsident, Xi Jinping, var også til stede ved mødet ifølge adskillige taiwanske embedsfolk, der har talt med journalister om sagen.

/ritzau/Reuters