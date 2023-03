Taiwan har plan klar for kinesiske tiltag under præsidentfravær

Taiwans forsvarsministerium har beredskabsplaner på plads i tilfælde af ethvert tiltag fra Kinas side under præsident Tsai Ing-wens oversøiske besøg.

Det oplyser viceforsvarsminister Po Horng-huei onsdag.

Meddelelsen kommer, forud for at Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, i næste uge rejser til USA og Mellemamerika.

Her skal hun mødes med allierede i Guatemala og Belize, ligesom at hun gør stop i både New York og Los Angeles.

Mens Tsai er i Californien, er det ventet, at hun vil mødes med formanden for Repræsentanternes Hus i USA, republikaneren Kevin McCarthy.

Mens McCarthy bekræftede mødet i begyndelsen af marts, har det taiwanske præsidentkontor endnu ikke bekræftet det.

Da den daværende formand for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, i august sidste år besøgte Taiwan, gennemførte Kina storstilede krigsøvelser rundt om øen.

Adspurgt onsdag, om Kina sandsynligvis vil afholde flere øvelser, når Tsai er i udlandet, svarer viceforsvarsminister Po Horng-huei, at de væbnede styrker er forberedte.

/ritzau/Reuters