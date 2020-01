Taiwan holder valg i Kinas skygge

Valgkamp i Taiwan op til lørdagens valg var domineret af spørgsmål omkring forholdet til Kina.

Millioner af taiwanere gik lørdag til valg for at vælge ny præsident og nyt parlament på et tidspunkt, hvor forholdet til Kina er stærkt i fokus.

Valgets udfald ventes at få følger langt ud over Taiwans grænser, da de to dominerende skikkelser har vidt forskellige visioner for fremtiden - først og fremmest vedrørende forholdet til den gigantiske nabo.

Valglokalerne lukkede klokken 16 (klokken 9 dansk tid), og de første resultater ventes sent lørdag og tidligt søndag.

Kina opfatter Taiwan som en del af sit territorium, og Kina har svoret, at det en dag vil overtage øen - om nødvendigt med magt.

Men Kina er også Taiwans største handelspartner, og taiwanerne er stærkt afhængige af nabolandet, hvor den kommunistiske ledelse omkring præsident Xi Jinping i stigende grad styrker centralmagten og begrænser politiske friheder.

Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, som forsøger at blive valgt igen for endnu fire år, går til valg på løfter om at være en forkæmper for liberale værdier.

- Vi håber, at vore borgere kan stemme frit og udnytte deres rettigheder, så Taiwans demokrati kan blive stærkere, sagde den 63-årige Tsai til journalister, da hun lørdag stemte i hovedstaden Taipei.

Tsai er Taiwans første kvindelige præsident.

Hendes vigtigste rival er den 62-årige Han Kuo-yu, som ønsker et meget tættere forhold til Kina og som anklager den siddende administration for konstant at søge konflikter med styret i Beijing.

Han siger, at valget står mellem "fred eller krise" med Kina.

Meningsmålinger under valgkampen tyder på, at Tsai vil blive genvalgt.

- Vi har brug for en præsident, som kan forsvare fred og demokrati, siger den 37-årige husmor Vicky Hsiao, som lørdag stemte i på Tsai.

Tracy Hsueh, en kvindelig sælger i 50'erne, siger, at hun synes Tsais regering har "sået had mod Kina".

- Jeg tror, at Han kan ændre situationen for Taiwan, og jeg tror, at han gennemfører ændringer, så økonomien bliver bedre og folk bliver rigere, siger Tracy Hsueh.

/ritzau/Reuters