Taiwan opdager kinesiske krigsskibe efter leders USA-besøg

Taiwans forsvarsministerium siger ifølge torsdag, at en kinesisk antiubådshelikopter og tre krigsskibe er blevet registreret omkring den selvstyrende ø.

Det sker, efter at Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, har mødtes med formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Kevin McCarthy.

I en udtalelse fra landets forsvarsministerium lyder det, at fartøjerne blev registreret omkring klokken 06 om morgenen lokal tid.

- Væbnede styrker har overvåger situationen og bedt et fartøj fra luftvåbnet, flådeskibe og landbaserede missilsystemer om at besvare disse aktiviteter, lyder det fra ministeriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udtalelsen kommer, efter at Tsai mødtes med McCarthy i Californien under et kort ophold. Den taiwanske præsident havde inden da været i Guatemala og Belize, som er to af de i alt 13 lande i verden, der officielt anerkender Taiwan.

Kina har truet med et "resolut" svar på Tsais møde med McCarthy.

Taipeis råd for anliggender vedrørende fastlandet, der er det politiske organ i Taiwan, der står for at lave politik vedrørende Kina, beskyldte onsdag Kina for at "obstruere" handel i Taiwan-strædet.

Det gør Kina ifølge Taiwan ved at inspicere både fragt- og passagerskibe.

Kinesiske maritime myndigheder har tidligere sagt, at de ville patruljere mere i farvandet, der adskiller Taiwan og Kina.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Den kinesiske sides handlinger eskalerer med vilje relationerne på tværs af strædet, lød det fra det politiske organ.

- Det er en klar overtrædelse af aftalen om shipping og maritim praksis, der vil have en alvorlig ugunstig indflydelse på den normale trafik mellem de to sider.

Taiwan ligger øst for Kina og betragter sig selv som en selvstændig stat med sin egen valuta og sit eget politiske og retlige system.

Kina anser omvendt Taiwan som en del af sit territorium, selv om parterne har haft hver deres styre, siden borgerkrigen i Kina sluttede i 1949.

/ritzau/AFP