Taiwan: Rigtigt at skyde mulig kinesisk drone ned

Den taiwanske regering siger fredag, at det var den rigtige beslutning, da man torsdag skød en civil drone ned, som fløj i luftrummet over en ø under Taiwans kontrol, som ligger i nærheden af den kinesiske by, Xiamen.

Det er første gang, at Taiwans militær har skudt en uidentificeret, civil drone ned.

Ifølge Taiwans premierminister, Su Tseng-chang, har Taiwan givet Kina gentagne advarsler mod at træde over deres dørtrin.

- Vi vil aldrig provokere, men vi vil gøre det mest hensigtsmæssige for at beskytte vores land og vores folk, siger han fredag til journalister.

Ifølge det kinesiske udenrigsministerium prøver Taiwans regering at piske en stemning op imellem østaten og fastlandet Kina.

Kinas kontor for taiwanske affærer kalder også forsøget på at skabe en konflikt for "ekstremt latterligt".

Taiwan har flere gange kritiseret Kina for at flyve for tæt på Kinmen-øerne, som er det område under Taiwans kontrol, der ligger tættest på fastlandet Kina.

- De har gentagne gange ignoreret vores advarsler, og vi havde ikke andre valg end at udøve selvforsvar og skyde, siger Su Tseng-chang.

Taiwans militær affyrede for første gang varselsskud imod en kinesisk drone tirsdag.

Mindst to videoer fra kinesiske droner, som flyver i nærheden af Taiwan, florerer i øjeblikket på kinesiske sociale medier.

På en af dem kan man angiveligt se taiwanske soldater smide sten efter dronen.

/ritzau/Reuters