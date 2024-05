Taiwan sender kampfly i luften efter kinesiske militærøvelser

Taiwan har sendt både luft- og flådestyrker afsted som reaktion på, at Kina har iværksat en række militærøvelser omkring Taiwan og i Taiwanstrædet.

- Som svar har ROC's (Republikken Kina, Taiwans officielle navn, red.) væbnede styrker afsendt vores luft-, flåde- og landaktiver i overensstemmelse med vores protokoller, lyder det fra forsvarsministeriet i hovedstaden, Taipei, i en meddelelse.

Fire kampfly blev sendt afsted fra en militærluftbase i Hsinchu omkring klokken 13.00 lokal tid.

Kina begyndte en række militære øvelser i området omkring Taiwan klokken 7.45 torsdag morgen lokal tid. Øvelserne inkluderer blandt andet, at Kina har omringet Taiwan med flådefartøjer og militærfly.

Det sker som modsvar på en tale, som Taiwans nye præsident, Lai Ching-te, holdt tidligere på ugen, i forbindelse med at han blev taget i ed.

- Dette er en hård afstrafning af Taiwans separatiststyrker og en alvorlig advarsel mod enhver form for indblanding og provokation fra udefrakommende, siger Li Xi, som er oberst i Kinas søværn, på kinesisk stats-tv.

Taipeis kystvagt oplyser, at den er stødt på kinesiske skibe omkring øerne Dongyin og Wuqiu, som er under Taiwans administration.

To kinesiske kystvagtskibe sejlede ind i Dongyins "afgrænsede farvand" klokken 7.48 lokal tid, mens et andet skib befandt sig udenfor det afgrænsede område for at "yde støtte", meddeler Taipeis kystvagt.

Omkring en time senere forlod skibene Dongyins farvand.

Dongyin ligger mellem Taiwan og Kina cirka 160 kilometer nordvest for Taiwan.

Yderligere to kinesiske skibe blev observeret ved øen Wuqiu, som er omkring 130 kilometer fra Taiwans vestkyst. Skibene forlod området omkring klokken 8.45 lokal tid.

Billeder offentliggjort af kystvagten viser, at taiwanske officerer beordrer de kinesiske skibe at forlade området over en højttaler.

- Jeres bevægelser påvirker vores lands orden og sikkerhed. Vær venlig at forlade vores afgrænsede farvande hurtigst muligt, siger en officer ifølge kystvagtens video.

Det er syvende gang denne måned, at kinesiske fartøjer sejler ind i Taiwans afgrænsede farvand, skriver AFP.

Kina anser Taiwan for at være en del af sit eget suveræne territorium.

Kun 14 lande anerkender Taiwan som selvstændigt. Hverken Danmark eller USA er blandt dem. USA er ellers Taiwans vigtigste udenlandske støtte og leverandør af militært udstyr.

