Taiwan tilbyder Kina hjælp til coronahåndtering

Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, har søndag tilbudt Kina hjælp til det stigende antal af coronatilfælde, som landet i disse uger oplever.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Så længe der er behov for det, er vi villige til at sørge for den nødvendige hjælp baseret på humanitære hensyn, siger Tsai Ing-wen i sin nytårstale 1. januar.

Præsidenten tilføjer, at hun håber, at hjælp fra Taiwan kan "hjælpe flere mennesker ud af pandemien, så de kan have et sundt og sikkert nytår".

Kina oplever en eksplosion i antallet af coronatilfælde, efter at landet i december droppede den udskældte strategi om nul smittetilfælde.

Kinesiske hospitaler er blevet ramt af en bølge af især ældre patienter, krematorier er overfyldte, og mange apoteker er løbet tør for febermedicin.

Kinas præsident, Xi Jinping, holdt sin nytårstale lørdag.

Her sagde han, at "håbets lys er lige foran os", mens kontrollen og forebyggelsen af epidemien går ind i en "ny fase".

I samme tale sagde Xi også, at Kina "resolut kæmper mod forsøg fra separatister, der vil have taiwansk uafhængighed og mod indblanding fra udefrakommende magter vedrørende det spørgsmål".

Forholdet mellem Kina og Taiwan er forværret i løbet af 2022. Beijing har øget sit diplomatiske og økonomiske pres på den selvstyrede ø. Kina mener, at Taiwan er kinesisk territorie.

I august besøgte formand for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, Taiwan. Det besøg fik Kina til at gennemføre storstilede militærøvelser nær øen.

I sin tale søndag siger Taiwans præsident, at Kinas militæraktiviteter er "lidet hjælpsomme" for at bevare relationen mellem de to lande.

- Krig har aldrig været en mulighed for at løse problemer. Kun dialog, samarbejde og det fælles mål om at fremme regional stabilitet og udvikling kan få flere til at føle sig sikre og glade, siger hun.

