Taiwans ekspræsident er åben for et møde med Xi under besøg

Taiwans tidligere præsident Ma Ying-jeou står til rådighed for sin vært, når han senere i marts tager på et historisk besøg i Kina.

Umiddelbart er der dog ingen planer om, at han skal lægge vejen forbi hovedstaden Beijing.

Det oplyser en højtstående embedsmand fra Mas kontor mandag.

72-årige Ma bliver den første tidligere eller nuværende taiwanske præsident, som besøger Kina, siden den daværende kinesiske regering flygtede til Taiwan i 1949 i slutningen af en borgerkrig med kommunisterne.

Ifølge direktøren for Ma Ying-jeou Foundation, Hsiao Hsu-tsen, kommer turen mest til at handle om udveksling af studerende og at vise respekt for Mas forfædres grave i Kina.

- Turen går til det centrale Kina. Vi har ikke planlagt at tage til Beijing, siger Hsiao.

Han vil dog ikke udelukke møder med højtstående embedsmænd, da han bliver spurgt, om et møde mellem Ma og præsident Xi Jinping kan komme på tale.

- Som gæster står vi til rådighed for vores vært, siger han til journalister.

Efter planen skal Ma besøge Kina fra den 27. marts til den 7. april.

Rejsen kommer på et tidspunkt med øgede spændinger mellem Kina og Taiwan, idet Kina fortsætter sit militære og politiske pres i et forsøg på at få det demokratisk valgte selvstyre i Taiwan til at acceptere kinesisk suverænitet.

Ma mødtes med Kinas præsident, Xi Jinping, i Singapore i 2015, kort tid før den nuværende taiwanske præsident, Tsai Ing-wen, blev valgt.

/ritzau/Reuters