Kinas luftvåben forsøger med stadige manøvrer tæt ved Taiwan at øge spændinger og trætte styret i Taipei.

Taiwans forsvarsminister: Kina prøver at udmatte os

Kinas militær forsøger at udmatte Taiwans væbnede styrker med stadige militære missioner tæt på øens grænser, siger forsvarsministeren i Taipei.

Det sker, efter at det kinesiske luftvåben igen har optrappet dets luftvåbens aktiviteter i regionen.

Taiwan anvendte søndag støjsendere mod det kinesiske luftvåben, efter at 27 fly fra Kina kom ind i dets luftforsvars udvidede overvågningszone.

- Det er deres hensigt at udmatte os langsomt, så vi forstår, at Kina har den militære magt, siger den taiwanesiske forsvarsminister, Chiu Kuo-cheng, som mandag underrettede parlamentet i Taiwan om de seneste militære spændinger.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vores nationale styrker har vist, at vi har foranstaltninger mod deres militære magt, siger han.

Taiwan har i mindst et år klaget over gentagne kinesiske luftmanøvrer nær deres demokratisk styrede ø og dens udvidede overvågningszone. Chiu kalder situationen for "meget alvorlig".

Han siger, at i den seneste mission fra Kinas side var der involveret 18 kampfly samt fem H-6 bombefly, der kan medbringe atombomber, samt et fly, der kan tanke flyene op, mens de er i luften.

Optrappede spændinger mellem Taiwan og Kina har været med til at forværre forholdet mellem Kina og Vesten.

Amerikanerne er stærkt imod kinesiske bestræbelser på at ændre forholdene omkring Taiwan.

Det sagde USA's præsident, Joe Biden, til sin kinesiske modpart, Xi Jinping, ved et virtuelt topmøde tidligere i denne måned.

- USA er imod "unilaterale bestræbelser" på at ændre status quo omkring Taiwan eller forsøg på at underminere freden omkring Taiwan, sagde Biden til Xi under en lang diskussion om Taiwan-spørgsmålet.

Det Hvide Hus siger, at præsident Biden under drøftelserne om Taiwan fastslog, at USA stadig støtter "ét-Kina-politik".

Politikken med ét Kina er en hjørnesten i de amerikansk-kinesiske relationer.

Den indebærer, at USA - og også EU - anerkender og har formelle relationer med Kina frem for øen Taiwan. Det kinesiske styre opfatter Taiwan som en udbryderprovins, der en dag skal genforenes med moderlandet.

/ritzau/AFP