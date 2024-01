Kina har kaldt ham en farlig separatist. Nu er han udråbt som vinder ved Taiwans valg

Taiwans nuværende vicepræsident, Lai Ching-te, er erklæret for vinder af lørdagens præsidentvalg af de største oppositionspartier. I en sejrstale har han lovet et nyt kapitel uden pres og trusler fra Kina.

- Vi har vist verden, hvor meget vi værdsætter demokrati, sagde han efter at være blevet erklæret vinder.

Han sagde, at "valget er begyndelsen på et nyt kapitel for Taiwans demokrati." Han vil føre "opbyggelige og ordentlige" forhandlinger med Kina.

Den nye præsident sagde, at han vil beskytte Taiwan mod trusler fra Kina, og at Taiwan vil opretholde dets demokratiske levevis Han sagde, at valget viste, at Taiwans indbyggere havde ydet modstand mod "pres udefra".

Artiklen fortsætter under annoncen

Den nærmeste rival til Lai er Hou Yu-ih fra oppositionspartiet Kuomintang (KMT). Han har erklæret, at Lai Ching-te, som er spidskandidat for det regerende Demokratisk Progressive Parti (DPP), er valgets vinder.

- Jeg lykønsker Lai Ching-te med sejren, siger Hou Yu-ih.

Det store oppositionsparti havde opbakning fra omkring 33,2 procent af vælgerne, da godt 60 procent af stemmerne var optalt.

Lai Ching-te havde opbakning fra 40,2 procent af vælgerne og ville nå op på over fem millioner stemmer, viste den officielle optælling lørdag eftermiddag.

Lais Demokratiske Progressive Parti siger åbent, at det støtter Taiwans udvikling med en separat identitet i forhold til det kommunistiske Kina, og han afviser Beijings territoriale krav.

Lais vigtigste modstander ud over Hou Yu-ih var den tidligere borgmester i hovedstaden Taipei, Ko Wen-je fra det lille Taiwans Folkeparti.

I optakten til valget har Kina gentagne gange fordømt Lai som en farlig separatist og taget afstand fra hans opfordringer til forhandlinger.

Lai siger, at han vil arbejde for at bevare freden i Taiwanstrædet, og han har bebudet en styrkelse af øens forsvar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Taiwans forsvarsministerium sagde tidligt på valgdagen, at det havde observeret kinesiske luftballoner i Taiwanstrædet. En af dem fløj ind over selve Taiwan.

Taiwan siger ballonerne er en form for "psykologisk krigsførelse".

- Ingen ønsker krig, siger Jennifer Lu, en 36-årig forretningskvinde, som legede med sin datter efter at have stemt søndag morgen i Taipei's Songshan distrikt.

Valget er både et præsidentvalg og et parlamentsvalg. Taiwan har været en demokratisk succeshistorie, siden det holdt dets første præsidentvalg i 1996.

Partiet KMT har rødder i de nationalister, der flygtede til Taiwan i 1949. Partiet er mere moderat end DPP og vil samarbejde med Kina. Men det afviser at være en støtte for Beijing-regeringen.

/ritzau/Reuters