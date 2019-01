Tal fortæller kun en del af sandheden om udviklingslandene

FN og andre internationale organisationer vil gerne kunne måle og regne sig frem til, hvordan det går i udviklingslandene, og om udviklingsbistanden hjælper. Men tal alene giver ikke svaret på, hvordan det egentlig står til i de fattigste lande

Når det gælder virkeligheden i verdens udviklingslande, er det på tide, at verden begynder at vende blikket væk fra ”data, der kun fortæller os en del af historien om menneskers liv” og i stedet begynder at fokusere mere på kvaliteten af den udvikling, der finder sted. Det er essentielt, hvis der skal ske ”bæredygtige og vedvarende udviklingsfremskridt” i landene.

Det var budskabet fra direktøren for FN’s Udviklingsprogram, UNDP, Selim Jahan, da organisationen for nylig offentligjorde en rapport om udviklingen i de afrikanske lande syd for Sahara. Selim Jahan gjorde det klart, at tallene ikke fortæller hele sandheden om den potentielle udvikling i verdens fattigste lande:

”For eksempel står det i stigende grad klart, at det ikke er nok blot at tælle, hvor mange børn der kommer i skole. Vi bliver også nødt til at vide, om de lærer noget,” skrev han blandt andet i pressemeddelelsen til rapporten.

Selim Jahan henviser til, at verden det seneste årti – også som en del af FN’s verdensmål – har haft et intensivt fokus på at få flere børn i skole, men at man også i stigende grad har erkendt, at det ikke er gjort med, at børnene kommer i skole. Alt for mange af dem lærer for lidt, og så hjælper statistikken om stigende elevtal ikke noget.

Data bliver ellers i stigende grad brugt til at beskrive og vurdere udviklingen i verdens udviklingslande.

Store internationale udviklingsorganisationer som Verdensbanken, Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og FN’s Udviklingsprogram, UNDP, har tal for alt mellem himmel og jord: Hvor mange fattige, der bor i udviklingslandene. Hvor længe indbyggerne gennemsnitligt kan forvente at leve. Hvor mange børn, der går i skole, og hvor mange, der endnu ikke gør. Organisationerne kender en tanzaniers gennemsnitlige årsindkomst og har tal for, hvor mange børn en kvinde gennemsnitligt får i Kenya. Plus mange, mange flere tal.

Tallene bliver blandt andet brugt til at afgøre, om der finder udvikling sted inden for afgrænsede områder, og til at finde ud af, hvor der kan eller bør sættes ind for forhåbentlig at kunne udvirke en væsentlig positiv forskel i et udviklingsland. I hvert fald på papiret.

Men i praksis er tilværelsen i verdens udviklingslande betydeligt mere sammensat og sværere at begribe, end rapporter, statistikker og data er i stand til at fortælle. Det er ikke alle sider af en kenyaners eller ghanesers liv, der kan gøres op i tal for dernæst at blive skrevet ind i tabeller og omsat til grafer.

Det mener også den internationalt anerkendte norske udviklingsøkonom Morten Jerven, der har skrevet en række bøger om brugen af data og udviklingslande. Morten Jerven er ph.d. i økonomihistorie fra London School of Economics og professor i udviklingsstudier ved det miljø- og biovidenskabelige universitet LMBD i Oslo.

I stedet for at prøve på at måle flere og flere sider af livet i udviklingslandene for dernæst at forsøge at omsætte dem til data ville det klæde de store internationale udviklingsorganisationer at måle på færre sider af livet i de pågældende land – og til gengæld gøre det bedre end i dag, siger han.

”Med Einsteins ord er det ikke alt, der tæller, som kan tælles – og det er ikke alt, der kan tælles, som tæller. Hvis jeg bruger mig selv som et eksempel, så har jeg tre børn, der går i institution. Og det sidste, jeg ønsker, er, at nogle finder på at skulle observere og indsamle data om, hvad pædagogerne bestiller. Fordi jeg ved, at pædagogerne i så fald vil skulle bruge tid på at dokumentere, hvad de gør, hvilket igen påvirker kvaliteten negativt for børnene i institutionen,” siger han.