Taliban angriber afghansk stilling og dræber 15 soldater

Oprørere stormer militær stilling i Balkh i det nordlige Afghanistan. Taliban siger, at mindst 20 er dræbt.

Oprørere fra Taliban har dræbt mindst 15 afghanske regeringssoldater ved en militær stilling i provinsen Balkh i den nordlige del af landet.

Det oplyser de lokale myndigheder.

18 år efter USA angreb og fordrev Talibans regering i Afghanistan, oplever landet et rekordstort antal dræbte og sårede.

Distriktsguvernøren i Dawlatabad, hvor angrebet fandt sted, fortæller, at snesevis af de islamistiske oprørere fra Taliban angreb den militære stilling. Her var stationeret både soldater og folk fra landets efterretningstjeneste.

Taliban, der kæmper for at fordrive alle udenlandske styrker, tog kort efter skylden for angrebet.

Her hed det, at mindst 20 soldater var dræbt, seks såret og fire taget til fange.

Sneen er faldet over Afghanistan. Det plejer at betyde færre angreb fra Taliban. Oprørerne plejer at bruge vintertiden til at omgruppere, inden de sætter gang i en offensiv i foråret.

Titusinder af civile og soldater samt 2400 amerikanske militærfolk er dræbt, siden USA angreb i 2001.

43 danske soldater har mistet livet under operationer i Afghanistan. Danmark har fortsat en træningsmission i Afghanistan.

