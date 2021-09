Taliban beder om taletid ved FN's Generalforsamling

Den islamistiske bevægelse Taliban har bedt om at få lov til at tale foran verdens ledere ved FN's Generalforsamling i New York City i denne uge.

Det fremgår af et brev, som Talibans nye udenrigsminister i Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, har sendt til FN's generalsekretær, António Guterres.

I brevet, der blev sendt mandag, beder Muttaqi om at få lov til at tale ved generalforsamlingen, der slutter på mandag.

Han skriver samtidig, at Taliban ønsker at nominere bevægelsens talsmand Suhail Shaheen som Afghanistans nye FN-ambassadør.

António Guterres' talsmand Farhan Haq bekræfter, at generalsekretæren har modtaget brevet.

Ghulam Isaczai, der var FN-ambassadør for Afghanistans nu tidligere regering, der i sidste måned blev væltet af Taliban, har også bedt om at tale ved forsamlingen.

FN har endnu ikke besluttet, hvem der skal repræsentere Afghanistan i verdensorganisationen. Dermed er der lagt op til et direkte opgør mellem Isaczai og Muttaqi.

Det er dog tvivlsomt, hvorvidt Talibans udenrigsminister kommer til at tale ved FN's Generalforsamling.

Det skyldes, at Amir Khan Muttaqis anmodning er blevet sendt til en særlig akkrediteringskomité, der først ventes at tage stilling til sagen på mandag, hvor FN's Generalforsamling slutter.

Taliban har, siden bevægelsen overtog magten i Afghanistan, haft et ønske om at blive internationalt anerkendt som landets reelle ledere.

Det vil blandt andet kunne åbne for mere finansiel støtte til Afghanistans hårdt ramte økonomi.

Og her vil en eventuel accept af Talibans nominerede FN-ambassadør altså være et stort skridt i den rigtige retning for Afghanistans nye herskere.

Ifølge FN's regler vil Ghulam Isaczai blive ved med at repræsentere Afghanistan ved generalforsamlingen, indtil den særlige akkrediteringskomité når frem til en afgørelse.

Isaczai skal efter planen tale på forsamlingens sidste dag, 27. september.

Det er dog uklart, om nogle lande vil gøre indsigelser mod dette efter anmodningen fra Taliban.