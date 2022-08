Pakistan afviser, at det stiller sit luftrum til rådighed for amerikanske droner, som flyver ind over Kabul.

Taliban beskylder naboland for at give USA adgang til luftrum

Taliban-regeringen i Afghanistan beskylder nabolandet Pakistan for at stille sit luftrum til rådighed for amerikanske droner, der ifølge Taliban flyver ind over hovedstaden Kabul.

Beskyldningen kommer fra Mohammad Yaqoob Mujahid, der er Talibans fungerende forsvarsminister.

Udenrigsministeriet i Pakistan afviser beskyldningen.

Regeringen i Pakistan har tidligere afvist, at den lader luftrummet blive brugt af andre. Senest i forbindelse med, at al-Qaeda-lederen Ayman al-Zawahiri blev dræbt i et amerikansk droneangreb i Kabul 31. juli.

- Ifølge vores informationer kommer dronerne ind i Afghanistan fra Pakistan. De benytter sig af Pakistans luftrum. Vi beder Pakistan om ikke at bruge deres luftrum mod os, siger forsvarsminister Mujadid på en pressekonference søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi fordømmer disse ulovlige handlinger og forlanger, at USA sætter en stopper for det, tilføjer han.

En talsperson for den amerikanske efterretningstjeneste CIA afviser at kommentere påstanden, skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA stod i spidsen for en invasion af Afghanistan i 2001, som endte med at vælte den daværende Taliban-regering.

Det skete, efter at den islamistiske bevægelse havde nægtet at udlevere den nu afdøde leder af al-Qaeda Osama bin Laden i kølvandet på angrebene mod USA 11. september 2001.

I august sidste år trak USA og allierede lande deres styrker ud af Afghanistan. Drabet på al-Zawahiri i juli er det første amerikanske angreb, som offentligheden kender til, mod et mål i Afghanistan siden tilbagetrækningen for et år siden.

Taliban har hverken bekræftet tilstedeværelsen af al-Zawahiri i landet eller drabet på ham, som USA's præsident, Joe Biden, informerede om.

- Jeg beordrede et præcisionsangreb, som skulle fjerne ham fra slagmarken én gang for alle, sagde Biden i en tale i begyndelsen af august.

Forsvarsminister Mujadid siger, at myndigheder i Afghanistan fortsat efterforsker Bidens påstand.

Siden Talibans overtagelse af magten har forholdet mellem Afghanistan og Pakistan været anspændt.

Regeringen i Islamabad har beskyldt militante grupper fra Afghanistan for at udføre angreb i Pakistan, skriver AFP.

/ritzau/