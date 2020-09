Taliban dræber 20 medlemmer af sikkerhedsstyrkerne

Blodige angreb i Afghanistan sker, få dage efter længe ventede fredsforhandlinger er indledt i Qatar

Mindst 20 medlemmer af Afghanistans sikkerhedsstyrker blev torsdag dræbt af Taliban i den østlige provins Nangarhar.

Det oplyser regeringskilder.

- Mindst 17 medlemmer af sikkerhedsstyrkerne blev såret ved i alt tre forskellige angreb i forskellige distrikter, siger en talsmand for guvernørens kontor i Nangarhar til AFP.

De blodige angreb sker få dage efter, at repræsentanter for den afghanske regering og for den militante oprørsbevægelse Taliban indledte længe ventede forhandlinger om fred i landet.

Fredsforhandlingerne i Qatars hovedstad, Doha, blev indledt lørdag, efter at omkring 5000 Taliban-fanger var blevet løsladt for at bane vej for forhandlingerne.

USA har ageret mægler i striden.

Nato sagde ved forhandlingernes begyndelse, at det nuværende niveau af vold med fortsatte Taliban-angreb mod de afghanske sikkerhedsstyrker er "uacceptabelt højt og undergravende for tilliden til fredsprocessen".

- Vi opfordrer Taliban til at tage afgørende skridt fremad mod et stop af volden. hedder det.

Forhandlingerne finder sted i et konferencecenter i et hotel i Doha.

/ritzau/AFP