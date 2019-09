Taliban efter aflyst møde: Det vil koste amerikanske liv

Donald Trump har aflyst møde mellem USA og Taliban, og det vil koste amerikanerne dyrt, lyder det fra Taliban.

Den militante bevægelse Taliban langer søndag hårdt ud efter USA, efter at amerikanerne har aflyst et fredstopmøde mellem de to parter.

- Amerikanerne kommer til at lide mere end nogen andre for at have aflyst samtalerne, siger Zabiullah Mujahid, talsmand for Taliban, i en udtalelse.

Bevægelsen tilføjer, at aflysningen vil føre til flere tabte amerikanske liv.

USA's præsident, Donald Trump, meddelte aflysningen af det hidtil hemmelige møde søndag aften dansk tid. Det skete i en række opslag på Twitter.

Begrundelsen var, at Taliban har taget skylden for et angreb fredag i Afghanistans hovedstad, Kabul, hvor en amerikansk soldat mistede livet.

- Hvis de ikke kan holde våbenhvilen under disse vigtige fredsforhandlinger og endda dræber 12 uskyldige mennesker, så har de ikke styrken til at forhandle en meningsfuld aftale på plads, skriver Trump.

USA og Taliban har i et års tid forsøgt at forhandle sig frem til en aftale om fred.

