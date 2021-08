Taliban erobrer Afghanistans næststørste by

Taliban hævder at have erobret Afghanistans næststørste by, Kandahar.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Kandahar er landets næststørste by efter hovedstaden, Kabul. Der bor ifølge FN's seneste optælling flere end 600.000 mennesker i byen.

Hvis den islamistiske bevægelses påstand holder stik, har Taliban nu kontrol over to tredjedele af Afghanistan.

- Kandahar er fuldstændigt erobret. Mujahedinerne har nået til Martyrpladsen i byens centrum, skriver en talsmand fra Taliban på Twitter.

Ifølge AFP bekræfter en kilde på stedet, at Taliban har taget byen. Kilden siger også, at regeringsstyrkerne har trukket sig tilbage til en militærbase uden for byen.

Det amerikanske nyhedsbureau AP skriver, at titusindvis af afghanere allerede er flygtet fra Kandahar.

/ritzau/