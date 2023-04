Taliban forbyder afghanske kvinder at arbejde for FN i landet

Afghanske kvinder må ikke længere arbejde for FN i Afghanistan.

Det fremgår af en ordre udstedt af Taliban-styret i landet, meddeler FN ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi er blevet meddelt fra forskellige sider, at det gælder i hele landet, lyder det fra Stephane Dujarric, som er talsmand for FN's generalsekretær.

Udviklingen kommer, efter at kvindelige afghanske ansatte i FN er blevet blokeret fra at arbejde i en af landets østlige provinser.

Taliban har tidligere fjernet kvinder fra store dele af arbejdsmarkedet i Afghanistan. En restriktion, som FN indtil nu har været undtaget fra.

I forbindelse med kvindernes internationale kampdag i begyndelsen af marts opgjorde FN de mest undertrykkende lande, når det handler om kvinders rettigheder. Her landede Afghanistan helt i bunden.

- Det har været foruroligende at være vidne til den metodiske, overlagte og systematiske indsats for at skubbe afghanske kvinder og piger ud af det offentlige rum, lød det fra lederen af FN's mission i Afghanistan, Roza Otunbayeva, i forbindelse med opgørelsen.

/ritzau/