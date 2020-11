Taliban håber Biden vil fortsætte Trumps politik i Afghanistan

Volden er blevet optrappet mange steder i Afghanistan af Taliban, som håber, USA fortsætter tilbagetrækning.

Den islamistiske oprørsbevægelse Taliban opfordrer i en erklæring USA's kommende præsident, Joe Biden, til at fortsætte tilbagetrækningen af amerikanske soldater fra Afghanistan.

Den foreliggende aftale indebærer, at tilbagetrækningen af de amerikanske styrker vil være gennemført i maj.

Til gengæld for tilbagetrækningen har Taliban givet visse sikkerhedsgarantier, mens de islamistiske oprørere fører forhandlinger med regeringen om en varig fredsaftale. Disse forhandlinger finder sted i Doha, Qatar.

- Det Islamiske Emirat vil gerne understrege over den kommende amerikanske præsident og den kommende administration, at implementeringen af aftalen er det mest fornuftige og mest effektive redskab til at få afsluttet konflikten for vores to lande, hedder det i den første omfattende Taliban-reaktion på udfaldet af det amerikanske valg.

Volden er imidlertid blevet optrappet mange steder i Afghanistan, hvor Taliban har angrebet provinshovedstæder, hvilket i nogle tilfælde har udløst amerikanske luftangreb.

Samtidig er forhandlingerne i Doha præget af forsinkelser og mangel på fremskridt.

Der er samtidig stor bekymring for al-Qaedas rolle i Afghanistan.

Iagttagere har forudsagt, at Taliban kun er i stand til at holde sammen over for en fælles ydre fjende, og de venter derfor, at bevægelsen vil blive opsplittet i mindre grupper, som vil bekrige hinanden.

Udsigten til politisk ustabilitet vil formentlig indebære, at penge til nødhjælp og udvikling i Afghanistan vil blive reduceret de kommende år.

Det var angrebet i New York og Washington 11. september 2001, som førte til en amerikanskledet invasion i Afghanistan, hvor det daværende Taliban-styre husede og beskyttede al-Qaeda.

