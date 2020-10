Taliban håber på sejr til Trump og militærexit i Afghanistan

Den militante gruppe Taliban støtter Trump i den amerikanske valgkamp. Trumps kampagne afviser støtten.

Donald Trump har tilsyneladende modtaget opbakning fra en noget usædvanlig side i den amerikanske præsidentvalgkamp.

Således har den militante bevægelse Taliban i Afghanistan fortalt til CBS News, at den støtter Trump.

- Vi håber, at han vinder valget og får afviklet USA's militære tilstedeværelse i Afghanistan, sagde talsmand for Taliban Zabihullah Mujahi i et telefoninterview med CBS News denne weekend.

I samme interview udtrykte et andet højtstående Taliban-medlem bekymring over Donald Trumps kamp mod covid-19.

- Da vi hørte, at Trump var testet positiv for covid-19, blev vi bekymrede for hans helbred. Men det virker til, at han har fået det bedre, siger en unavngiven Taliban-leder til CBS News.

Talsmand for Donald Trumps valgkampagne Tim Murtaugh siger lørdag, at Trump-kampagnen "afviser" støtten fra Taliban.

/ritzau/dpa