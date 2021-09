Taliban hænger fire lig fra kraner i afghansk by

Den militante talibanbevægelse har lørdag hængt fire lig til offentlig skue i byen Herat i det vestlige Afghanistan.

Det oplyser Herat-provinsens viceguvernør, Mawlawi Shir Ahmad Muhajir.

De fire personer har ifølge Taliban stået bag en kidnapning og er blevet dræbt i en skudveksling. De er herefter blevet hængt fra kraner på forskellige offentlige pladser, viser billeder fra byen.

Det betragtes som en af Talibans mest opsigtsvækkende afstraffelser, siden gruppen tog magten i landet sidste måned. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Gruppen kontrollerede senest Afghanistan fra 1996 til 2001 under et strengt styre med hårde afstraffelser. Lørdagens hændelse anses som et tegn på, at Taliban kan være på vej tilbage til nogle af tidligere tiders tiltag.

En video fra byen viser blandt andet et lig hænge fra en kran med et skilt med teksten "kidnappere vil blive straffet sådan her" ved sit bryst.

Ifølge viceguvernøren Muhajir blev byens sikkerhedsstyrker lørdag morgen informeret om, at en forretningsmand og hans søn var blevet kidnappet.

Byens veje blev herefter lukket, og Taliban fandt de mistænkte ved en kontrolpost. Her blev de dræbt efter en skudveksling, lyder det.

- Vi er Det Islamiske Emirat. Ingen skal skade vores land. Ingen skal kidnappe, siger Muhajir i en video sendt til AFP.

Taliban kaldte Afghanistan for Det Islamiske Emirat, da gruppen kontrollerede landet fra 1996 til 2001.

/ritzau/AFP