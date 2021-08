Taliban har indtaget Afghanistans tredjestørste by

Afghanistans tredjestørste by, Herat, er faldet til Taliban.

Regeringsstyrker og den lokale regering har forladt byen, oplyser en kilde i de afghanske sikkerhedsstyrker.

- Vi blev nødt til at forlade byen for at undgå yderligere ødelæggelse, siger den unavngivne kilde til nyhedsbureauet AFP.

Tre politikere i provinsen bekræfter over for det tyske nyhedsbureau dpa, at Taliban har indtaget Herat, der ligger i det vestlige Afghanistan.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed har regeringen reelt mistet kontrollen med størstedelen af det nordlige, sydlige og vestlige Afghanistan.

Talibans flag vajer ved politiets hovedkvarter i Herat. Det viser en video optaget af en journalist fra AFP.

Et antal politikøretøjer, våben og ammunition er nu overtaget af Taliban, siger en talsmand for gruppen.

Talsmanden skriver ifølge AFP på Twitter, at "fjenden er flygtet" eller har skiftet side.

- Soldaterne lagde deres våben og sluttede sig til mujahedinerne, tilføjer talsmanden med en betegnelse for islamiske krigere.

Herat har været under belejring i flere uger. Byen har omkring 436.000 indbyggere og er hovedstad i provinsen af samme navn.

En indbygger fortæller til AFP, at alt virkede normalt i Herat torsdag eftermiddag, indtil Taliban pludselig var i byen.

- Sidst på eftermiddagen ændrede alt sig. De kom stormende ind i byen. De hejste deres flag i hvert eneste hjørne af byen, fortæller Masoom Jan.

Tidligere torsdag indtog Taliban den strategisk vigtige storby Ghazni. Dermed er oprørerne rykket nærmere på hovedstaden Kabul, der ligger 150 kilometer derfra.

Med Herat har Taliban på kun en uge indtaget i alt 11 af de 34 provinshovedstæder i Afghanistan.

Også ved landets næststørste by, Kandahar, er der voldsomme kampe. En diplomatisk kilde siger til nyhedsbureauet Reuters, at Taliban også ser ud til at være tæt på at indtage denne vigtige by i den sydlige del af landet.

I Lashkar Gah, der er hovedstad i Helmand-provinsen, siger en lokal embedsmand, at Taliban rykker nærmere på regeringsstyrkernes positioner.

Onsdag aften eksploderede en kraftig bilbombe uden for politiets hovedkvarter i Lashkar Gah. Bygningen blev kraftigt beskadiget.

/ritzau/