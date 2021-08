Taliban haster til high noon i Panjshir

Talibanere i hundredvis er på vej til Panjshir-dalen omkring 150 kilometer fra den afghanske hovedstad, Kabul.

Dalen huser en militærstyrke, der viser Taliban trods. Det vil talibanerne stoppe.

Panjshir er den eneste provins, der under Talibans fremrykning i de seneste uger ikke er faldet.

I stedet har forskellige væbnede grupper samlet sig her.

På de sociale medier er der delt private videoer, der angiveligt viser firehjulstrækkere i kolonner på vej mod dalen. Der er maskingeværer og talibansoldater på ladet.

Mandag sagde Taliban ifølge nyhedsbureauet AFP, at Taliban nu har dalen under belejring.

Parterne prøver at forhandle i stedet for at slås, lyder det.

Hvad de så skal forhandle om, er ikke klart.

En talsmand for styrken i Panjshir siger også, at den er klar til at forhandle.

Men den er også klar til en langvarig konflikt, siger han til AFP.

Panjshir er kendt i Afghanistan - og af lande, der har forsøgt at erobre Afghanistan - for at være en meget hård nød at knække.

Natur giver forsvarsstyrken store fordele, og Sovjetunionen, som besatte Afghanistan fra 1979 til 1989, erobrede aldrig Panjshir.

Da Taliban var ved magten fra 1996 til 2001, lykkedes det heller ikke bevægelsen at få kontrol med Panjshir.

Der bor omkring 150.000 mennesker i dalen.

Afghanistan har omkring 38 millioner indbyggere, så som sådan er det kun en lille plet med en lille befolkning.

Men Afghanistan er et kludetæppe af klaner og stammer. Helt anderledes end et europæisk land med en stærk central magt, skat og moms.

Panjshir rummer den største gruppe af tadsjiker i Afghanistan.

Denne befolkningsgrupper har ifølge den amerikanske tv-station CNBC et historisk fjendtligt forhold til pashto-talende militser som Taliban.

Lederen af modstandsstyrken er Ahmad Massoud.

Han er søn af den berømte Ahmad Shah Massoud, der kæmpede mod Sovjetunionen i 1980'erne og senere mod Taliban.

Han var leder af den Taliban-fjendtlige gruppe, der blev kaldt Nordalliancen, da Taliban var ved magten i slutningen af 1990'erne.

Den 9. september 2001, to dage før al-Qaedas store terrorangreb på USA, blev Massoud dræbt af en bombe gemt i et tv-kamera båret af to mænd, der gav sig ud for at være journalister.

Al-Qaeda mistænkes for at stå bag. Måske sammen med Taliban.

Nu står hans søn også over for Taliban.

Sønnen leder ifølge CNBC lokale militser, specialstyrker og dele af den afghanske hær.

Afghanistans tidligere vicepræsident, Amrullah Saleh, er også sammen med oprørsstyrken, skriver AFP.

Panjshir er omgivet af smalle kløfter, der er lette at forsvare, men svære at trænge igennem udefra.

Ender det i et militært opgør, kan det give Taliban store problemer, siger David Vestenskov.

Han er chefkonsulent ved Center for Stabiliseringsindsatser på Forsvarsakademiet, hvor han forsker i den sikkerhedspolitiske udvikling i Afghanistan.

- Får de slået Taliban og deres første offensiv tilbage, så vil det have en forstærkende effekt, der vil tiltrække folk og en række sponsorer rundt omkring. På den måde kan det hurtigt blive en stor hovedpine for Taliban, vurderer Vestenskov.

