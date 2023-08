Taliban indfører ny helligdag på årsdag for magtovertagelse

Det er tirsdag to år siden, at Taliban overtog magten i Afghanistan.

Det markerer den islamistiske gruppe med en række officielle fejringer og ved at indføre en ny national helligdag.

Ved den forladte amerikanske ambassade i hovedstaden Kabul har hundredvis af Talibans støtter tirsdag været samlet.

Her kunne de blandt andet se en parade af beslaglagte amerikanske militære køretøjer, som blev efterladt da amerikanerne forlod Afghanistan i 2021.

Også i den afghanske by Kandahar, hvor lederen af Taliban, Hibatullah Akhundzada, befinder sig, blev årsdagen fejret.

I Kabul talte vicepremierminister Abdul Salam Hanafi til befolkningen. Han efterspurgte et bedre forhold til resten af verdens lande.

Indtil videre er der dog ingen lande i verden, der har anerkendt Talibans de facto-regering.

Det er imidlertid ikke alle afghanere, der mener, at der er grund til at fejre toårsdagen.

Særligt kvinders rettigheder har de seneste to år været under hårdt pres. Da Taliban overtog magten i 2021 lovede gruppen, at kvinder og piger fortsat måtte gå i skole.

Siden har Taliban for eksempel forbudt piger fra syvende klasse og opefter at gå i skole.

/ritzau/AFP