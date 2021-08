Taliban indtager Danmarks gamle hovedkvarter i Afghanistan

Mens forhandlere fra Afghanistan, Taliban, USA, Rusland og flere andre sidder i fredsforhandlinger i Qatars hovedstad, Doha, har den afghanske regering lidt flere nederlag.

Torsdag aften tabte afghanske regeringsstyrker Kandahar. Det er landets næststørste by.

Det oplyste Taliban kort efter indtoget via en talsmand på Twitter.

Fredag morgen har Taliban desuden erobret byen Lashkar Gah. Den er hovedstad i den sydlige Helmand-provins. Det oplyser en talsmand for politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

De danske soldater havde deres hovedkvarter i Lashkar Gah under den mangeårige indsats i Afghanistan. De sidste danske soldater forlod landet i juni.

Kandahar har flere end 600.000 indbyggere. Med erobringerne kontrollerer Taliban omkring to tredjedele af Afghanistans areal.

Erobringerne sker, kort tid efter at USA og andre lande begyndte at trække sig fra landet.

Blandt de store afghanske byer har regeringen er det nu kun i Kabul, at regeringen stadig har magten.

Situationen spidser derfor alvorligt til i Afghanistan.

Torsdag aften meddelte USA, at man vil sende soldater af sted for at hjælpe ansatte på den amerikanske ambassade ud af landet. Omkring 3000 soldater vil blive indsat.

Også Storbritannien sender omkring 600 soldater til Afghanistan. De skal hjælpe britiske statsborgere ud af landet.

Torsdag aften udsendte en række lande - heriblandt USA, Rusland og Kina - en erklæring rettet mod Taliban.

De gør det klart, at de ikke vil anerkende en afghansk regering, der er "indsat gennem brug af militær magt".

Landene opfordrer Taliban til omgående at stoppe angreb på provinshovedstæder. De beder desuden parterne om at fremskynde fredsprocessen.

Fra EU lød der torsdag aften en advarsel til Taliban fra udenrigschef Josep Borrell. Han siger i en udtalelse, at den militante bevægelse vil blive isoleret, hvis den tager magten i Afghanistan.

/ritzau/

/ritzau/