Taliban: Ingen kampe i Afghanistan - situation fredelig

Der er ingen kampe i Afghanistan her dagen efter, at Taliban-bevægelsen indtog hovedstaden Kabul.

Det siger talsmænd for Taliban mandag morgen, skriver Reuters.

- Situationen er fredelig i henhold til vores indkomne rapporter, siger et højtstående medlem af Taliban. Kilden kræver at være anonym.

Taliban har erklæret, at krigen i Afghanistan er ovre, efter at bevægelsen har indtaget præsidentpaladset i hovedstaden. Imens har vestlige lande travlt med at få evakueret deres statsborgere.

Der hersker kaotiske forhold i og omkring lufthavnen, hvor mange desperate afghanere forsøger at finde en mulighed for at komme ud af landet.

Præsident Ashraf Ghani flygtede ud landet søndag. Det skete, da Taliban indtog Kabul uden at støde på nævneværdig modstand.

/ritzau/Reuters