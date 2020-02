Taliban-kæmpere får besked af ledere om at stoppe kampe

Senere lørdag vil der ved en ceremoni i Doha, Qatar, blive underskrevet en fredsaftale mellem Taliban og USA.

Taliban, den islamistiske oprørsgruppe i Afghanistan, har lørdag formiddag givet alle sine militsfolk besked om "at afstå fra enhver form for angreb".

Det oplyser en talsmand for Taliban, Zabiullah Mujahid.

Det sker forud for, at de afghanske oprørere og USA senere på dagen underskriver en fredsaftale i Doha i Qatar.

- I dag bliver alle Taliban-kæmpere beordret til at afstå fra enhver form for angreb ... for nationens lykke, siger Mujahid.

/ritzau/Reuters