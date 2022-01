Taliban kræver hoveder hugget af butikejeres mannequindukker

Det er ikke nok at dække mannequindukker til. Deres hoveder skal hugges af, lyder ordre fra Taliban.

Taliban har beordret butiksejere i det vestlige Afghanistan til at hugge hovederne af deres mannequindukker.

Ifølge den militante bevægelse er den menneskelige figur imod islamisk lov.

Det siger Aziz Rahman, som er chef i ministeriet for fremme af dyd og modarbejdelse af moralsk fordærv i byen Herat.

- Vi har beordret butiksejere til at hugge hovederne af mannequinerne, fordi det er imod den islamiske sharialov.

- Hvis de bare dækker hovedet eller gemmer mannequinen, vil Allahs engel ikke komme ind i deres butik eller hus for at velsigne dem, siger han.

Den sidste tilføjelse skyldes, at flere butiksejere i første omgang prøvede at imødekomme Talibans ønske ved blot at dække mannequindukkerne til. Men det er ikke godt nok.

Talibanbevægelsen har endnu ikke en landsdækkende politik angående dukkerne. Men i den vestlige del af landet er de altså begyndt at sætte ind mod dem.

Et nyligt videoklip, som viser mænd save plastikhovederne af kvindelige mannequindukker, er gået viralt på sociale medier.

Siden Taliban i august vendte tilbage til magten, har bevægelsen i højere og højere grad indført deres strenge fortolkning af islamisk lov.

Det er gået ud over mange friheder, særligt for kvinder og piger.

Da Taliban for første gang havde kontrol over Afghanistan i 1990'erne, var gengivelse af den menneskelige figur forbudt. Det førte til sprængningen af to gamle Buddha-statuer, hvilket skabte global forargelse.

Taliban fik i august sidste år kontrol over Afghanistan, i takt med at udenlandske styrker trak sig ud af landet efter årtiers tilstedeværelse.

Siden da er særligt kvinders rettigheder blevet indskrænket. Det har blandt andet medført, at kvinder ikke må arbejde for regeringen. De er også i store træk udelukket fra at arbejde i den offentlige sektor.

Pigers adgang til skoler er også blevet stærkt begrænset.

