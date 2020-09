Taliban kræver politisk aftale før våbenhvile

USA's fredsudsending siger, at Taliban ikke er indstillet på våbenhvile, før der foreligger politisk aftale.

Mens volden eskalerer mange steder i Afghanistan, siger den særligt udsendte amerikanske fredsmægler Zalmay Khalilzad, at Taliban ikke er indstillet på en permanent våbenhvile nu.

- Den islamistiske bevægelse vil første indstille volden, når den har en politisk aftale med regeringen, siger han.

Khalilzad håber alligevel, at Taliban vil nedtrappe angreb i landet.

- Taliban har sagt, at bevægelsen løbende vil tage stilling - alt efter de forslag, som der fremsættes, pointerer den amerikanske diplomat.

Til et spørgsmål om, hvorfor Taliban ikke har brudt med al-Qaeda, som det er aftalt, siger han, USA vil vurdere situationen i de kommende to måneder, når antallet af udenlandske soldater i Afghanistan er reduceret til mellem 4000 og 5000.

I dag er der omkring 8.500 udenlandske soldater i landet.

Dusinvis af mennesker er blevet dræbt de seneste dage ved Talibans angreb. Alene onsdag blev 28 medlemmer af landets sikkerhedsstyrker dræbt i Uruzgan-provinsen i den sydlige del af Afghanistan.

Afghanske sikkerhedsstyrker skal have dræbt 65 medlemmer af Taliban torsdag under intense kampe i den østlige del af landet. Det siger talsmænd for myndighederne i Pakitika provinsen.

Taliban har ikke kommenteret rapporterne.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, har bedt oprørsgrupperne om "at beskytte vort folk, undgå vold og terrorhændelser og opnå en værdig og varig fred".

Taliban har holdt to korte våbenhviler tidligere i år op til de fredsforhandlinger, der blev indledt for to uger siden i Doha, Qatar.

Indtil videre er forhandlingerne skredet langsomt frem. De to parter er endnu ikke blevet enige om en dagsorden.

