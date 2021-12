Taliban: Kvinder skal ledsages af mænd på rejser

Kvinder i Afghanistan må ikke rejse, medmindre de er ledsaget af et mandligt familiemedlem. Det meddeler Taliban-styret i Kabul.

Styret har samtidig forbudt musik i bilradioer.

- Kvinder, der rejser mere end 72 kilometer, bør ikke medtages i transportmidler, medmindre de er ledsaget af et nært familiemedlem.

Det siger Sadeq Akif Muhajir. Han er talsmand for departementet for sædelige forhold mellem kønnene. Han gør det klart, at det skal være et nært mandligt familiemedlem.

Taliban opfordrer også til, at taxachauffører ikke kører med kvinder, som ikke bærer hijab.

Hijab er et tørklæde, der dækker hår, hals og skuldre. Det bæres efter Talibans magtovertagelse af langt de fleste kvinder i landet.

Alle chauffører har desuden fået besked på, at de skal anlægge skæg og holde pauser for at bede.

Taliban har også bedt landets tv-stationer om at stoppe sæbeoperaer og andre programmer med kvindelige deltagere.

Taliban tog magten i i august. Siden har en række restriktioner ændret mange kvinders og pigers liv radikalt.

Taliban havde ellers lovet et blidere og mere rummeligt styre end det regime, som Taliban indførte i Afghanistan i 1990'erne.

Lokale myndigheder er blevet overtalt til at genåbne skoler. Men mange piger er stadig afskåret fra alt andet end den mest basale skolegang.

Aktivister håber, at Talibans afhængighed af økonomisk hjælp fra udlandet vil føre til mere lempelige forhold for kvinder.

Tusindvis af afghanere har i den seneste uge stået i kø ved genåbnede paskontorer i Kabul. En del af de ventende vil have pas for at komme til udlandet. Blandt andet for at blive behandlet på hospitaler i Pakistan eller andre lande.

Andre vil blot væk fra Taliban-regimet i Kabul og fra en truende humanitær katastrofe.

Millioner af indbyggere i Afghanistan har allerede for lidt mad. FN har advaret mod en omfattende hungersnød.

/ritzau/Reuters