Taliban lover amnesti til ansatte i regeringssystem

Taliban har meddelt, at der gælder en generel amnesti for alle ansatte i regeringssystemet. Desuden opfordrer bevægelsen alle berørte til at vende tilbage til deres arbejde.

- Der er erklæret en generel amnesti for dem alle. De bør genoptage deres almindelige tilværelse med fuld tillid, hedder det i en erklæring fra den islamistiske oprørsbevægelse.

Efter Talibans lynoffensiv, som varede lidt over en uge, og hvor alle vigtige byer blev indtaget, er der kommet meldinger om, at politiet forsvandt fra gaderne. Dette har ført til øget kriminalitet.

/ritzau/AFP