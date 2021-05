Taliban lover diplomater og nødhjælpsgrupper sikkerhed

Efter australsk udmelding om lukning af ambassade lover Taliban sikkerhed for diplomater og nødhjælpsgrupper.

Taliban lover "sikre omgivelser" for diplomater og nødhjælpsarbejdere i Afghanistan.

Løftet fra den islamistiske bevægelse kommer efter, at Australien har meddelt, at landets ambassade lukkes ned på grund af manglende sikkerhed i landet.

Mange iagttagere har også forudsagt, at nødhjælpsgrupper kan komme til at blive tvunget til at forlade Afghanistan, da vold, kampe og bombeangreb på civile ventes at blive optrappet som følge af tilbagetrækningen af udenlandske styrker.

- Afghanistans Islamiske Emirat forsikrer alle udenlandske diplomater og alt personel i humanitære organisationer om, at vi ikke vil udgøre nogen trussel mod dem, siger Talibans talsmand Mohammad Naeem til AFP.

- Vi vil se til, at der er sikre omgivelser for deres aktiviteter, understreger han.

Taliban har kontrol eller er massivt til stede i halvdelen af landet og truer med at fjerne den internationalt støttede og demokratisk valgte regering.

Den militante islamistiske gruppe Islamisk Stat operer også i Kabul og mange andre steder.

Australiens premierminister, Scott Morrison, siger, at landets ambassade Kabul lukkes "midlertidigt" fra 28. maj i tre dage. 80 australske soldater trækkes ud af landet.

USA og dets allierede styrker er inde i de sidste faser af en tilbagetrækning, hvilket er en afslutning på amerikanernes hidtil længste krig nogensinde.

Iagttagere i Kabul siger, at flere andre ambassader ventes at følge Australiens eksempel i de kommende uger eller måneder.

Taliban vil opfatte den australske beslutning som en sejr for deres bevægelse.

Det siger Nishank Motwani, en Afghanistan-specialist, som har base i Australien.

Præsident Joe Biden har sagt, at alle amerikanske soldater vil have forladt Afghanistan den 11. september. Det er 20 år efter al-Qaeda angrebene i New York og Washington, som førte til en amerikanskledet invasion i landet for at fjerne Taliban fra magten.

/ritzau/Reuters