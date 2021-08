Taliban lover at udlændinge er sikre i Afghanistan

Taliban har tirsdag eftermiddag dansk tid holdt sit første pressemøde i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Her forsikrer en talsmand for den militante islamistiske bevægelse, at "ingen amerikanere eller andre udlændinge vil lide skade" i Afghanistan.

Talsmanden Zabiullah Mujahid henviser til eksempelvis udenlandske ambassader og internationale organisationer, der fortsat kan operere i landet.

- Jeg vil forsikre jer, at vi ikke vil tillade nogen at gøre noget mod jer. I er sikre, siger Zabiullah Mujahid på pressemødet, hvor der også er journalister til stede.

Zabiullah Mujahid siger videre, at "vi ikke bærer nag over for nogen. Vi vil gerne leve fredeligt uden interne eller eksterne fjender".

Også kvinders rettigheder blev adresseret på pressemødet.

Kvinder må gerne arbejde og uddanne sig "indenfor rammerne af islamisk lov", lyder det.

Hvad det præcis indebærer, uddybes ikke, men talsmanden siger, at kvinder "vil være en aktiv del af samfundet".

En islamisk regering vil ligeledes snart blive præsenteret, oplyser Taliban.

En talsmand fra FN, Stephanie Dujarric, siger tirsdag som reaktion på pressemødet, at Taliban må handle på deres løfter.

- Vi bliver nødt til at se, hvad der faktisk sker, og jeg tror, at vi bliver nødt til at se det ske i virkeligheden, om de overholder løfterne, siger hun.

Ifølge et opslag på Twitter fra en anden talsmand er Mullah Abdul Ghani Baradar, bevægelsens øverste politiske leder, tirsdag ankommet til provinsen Kandahar fra Doha i Qatar.

Taliban var sidst ved magten i Afghanistan fra 1996 til 2001. Her måtte kvinder eksempelvis ikke gå i skole.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, oplyser tirsdag, at lufthavnen i Kabul nu er sikret, og nogle civile fly kan flyve ind og ud af lufthavnen.

Lufthavnen blev lukket mandag omkring klokken 20 lokal tid. Det skyldtes, at hundredvis af civile i løbet af dagen indtog landingsbanen i et desperat forsøg på at blive evakueret, efter Taliban indtog Kabul.

Et dansk militærfly med danske diplomater er efterfølgende landet i Kabul.

Udenrigsministeriet kan dog ikke oplyse, hvorvidt flyet vil bringe danske medarbejdere og afghanere, der har hjulpet Danmark, ud af Afghanistan og til Danmark.

/ritzau/Reuters