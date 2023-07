Taliban lukker skønhedssaloner i hele Afghanistan

Skønhedssaloner i Afghanistan skal lukke i løbet af en måned.

Det har Taliban-styret besluttet, oplyser landets ministerium for moral.

Tiltaget er det seneste, der indskrænker afghanske kvinders adgang til det offentlige rum.

- Deadline for at lukke skønhedssaloner for kvinder er en måned, siger Mohammad Sadiq Akif, som er talsmand for Ministeriet for forebyggelse af moralsk fordærv og udbredelsen af dyd.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fra en række kanter har der været kritik af Talibans stadig flere restriktioner for kvinder, siden bevægelsen kom tilbage til magten i 2021.

Sidste år blev de fleste gymnasier for piger lukket. Derudover blev kvinder forment adgang til universiteter, og mange kvindelige afghanske nødhjælpsarbejdere blev forhindret i at arbejde.

En række offentlige steder som badeanstalter, motionscentre og parker er også blevet lukket for kvinder.

Skønhedssaloner begyndte at dukke op i hovedstaden Kabul og andre afghanske byer, da Taliban blev væltet i ugerne efter angrebene mod USA 11. september.

Mange saloner forblev åbne, da Taliban for to år siden igen satte sig på magten i landet og smed den regering, der var anerkendt internationalt, på porten.

Talibans magtovertagelse fandt sted, mens USA og dets allierede var i gang med en storstilet og kaotisk evakuering af egne soldater og afghanere.

Skønhedssalonerne er sædvanligvis kun for kvinder.

Artiklen fortsætter under annoncen

De har typisk skærmet vinduerne af, så deres kunder ikke kan ses udefra.

- Parker er ikke tilladt for kvinder, så det var et godt sted for os at møde vores venner, siger Sahar, som bor i Kabul.

- Det var en god grund til at se hinanden og møde andre kvinder og piger for at tale om forskellige emner.

Sahar har bedt om ikke at få offentliggjort sit fulde navn af hensyn til sin sikkerhed.

- Nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal mødes med dem, hvordan jeg skal se dem, hvordan vi skal tale med hinanden, siger hun.

- Jeg tror, at det vil have store konsekvenser for os og kvinder rundtomkring i Afghanistan.

/ritzau/Reuters