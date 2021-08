Taliban marcherer frem i Afghanistan

Siden USA og andre Nato-lande begyndte at trække deres soldater ud af Afghanistan i maj, har Taliban ikke holdt sig tilbage.

Den militante bevægelse er siden rykket frem over hele landet. Torsdag eftermiddag havde den overtaget ti provinshovedstæder.

Den seneste var Ghazni. Den ligger blot 150 kilometer fra landets hovedstad, Kabul.

Det oplyste Nasir Ahmad Faqiri, som er leder af provinsrådet i Ghazni, torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Taliban har taget kontrol over afgørende områder af byen - guvernørens kontor, politiets hovedkvarter og fængslet, sagde Ahmad Faqiri til AFP.

Tabet af byen ventes at øge presset på den afghanske regerings styrker. De er i stigende grad spredt rundt i landet uden at kunne få forstærkninger via landveje.

Ghazni ligger ved en motorvej mellem Afghanistans to største byer, Kabul og Kandahar. Derfor er byen ifølge AFP strategisk vigtig. Ghazni vurderes at have et indbyggertal på mindst 140.000.

Og det er ikke usandsynligt, at Kabul vil komme i hænderne på Taliban.

Bevægelsen kan potentielt isolere hovedstaden på 30 dage og overtage den på 90. Det oplyste en amerikansk embedsmand inden for sikkerhedsområdet onsdag til nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge embedsmanden, som ønskede at være anonym, skyldes den nye vurdering Talibans hastige overtagelse af landområder og byer.

Der er i alt 34 provinser i Afghanistan.

Hastigheden på bevægelsens fremfærd er kommet bag på amerikanerne.

USA har stort set trukket alle sine tropper ud af Afghanistan. Det er med undtagelse af dem, der beskytter den amerikanske ambassade samt lufthavnen i Kabul.

Tirsdag sagde USAs præsident, Joe Biden, at han ikke har fortrudt tilbagetrækningen.

Imens har den forværrede sikkerhedssituation fået flere lande til at reagere.

Onsdag aften blev der herhjemme indgået en bred aftale. Det betyder, at 45 lokalt afghanske ansatte bliver tilbudt evakuering til Danmark og får midlertidigt ophold i to år.

Derudover har flere lande sat tvangshjemsendelserne til Afghanistan i bero, herunder Sverige og Tyskland. Torsdag kom samme melding fra den danske regering ifølge TV 2.

Det er et kursskifte, efter at Danmark og flere andre lande i sidste uge sendte en appel til EU-Kommissionen om at fastholde en hjemsendelsesaftale med Afghanistan.

Tyskland har også truet med at stoppe for den økonomiske støtte til Afghanistan.

- Vi giver 430 millioner euro (over 3,1 milliard kroner red.) hvert år. Vi kommer ikke til at sende en cent yderligere til dette land, hvis Taliban overtager landet og indfører sharialov.

Det sagde Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, torsdag til tyske ZDF ifølge Reuters.

I Kandahar og Lashkar Gah i den sydlige del af landet raser kampene fortsat, skriver nyhedsbureauet.

Imens fortsætter forhandlinger mellem de stridende parter samt repræsentanter for USA og andre regeringer i Qatars hovedstad, Doha.

Den afghanske regering har tilbudt Taliban en aftale om at dele magten. Det er til gengæld for at ende kampene i landet.

Det oplyste en regeringskilde fra forhandlingerne til AFP torsdag. Det var dog på dette tidspunkt ikke blevet officielt bekræftet.

/ritzau/