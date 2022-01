Taliban møder afghanske borgere i norsk konferencecenter

En gruppe af højtstående repræsentanter fra den militante talibanbevægelse er søndag ankommet til et konferencecenter i Norges hovedstad, Oslo.

Det skriver det norske statsmedie NRK.

Her skal de i alt 15 talibanmedlemmer i løbet af de næste tre dage tale med både afghanske statsborgere og europæiske diplomater.

Søndag gælder det samtaler med blandt andre afghanske kvinder, journalister og menneskerettighedsforkæmpere. Taliban har begrænset kvinders frihed, siden bevægelsen overtog kontrollen med Afghanistan i august.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mandag og tirsdag ventes gruppen at skulle tale med udsendinge fra blandt andet Tyskland, Storbritannien, Frankrig, USA og EU.

Norges udenrigsminister, Anniken Huitfeldt, deltager ikke. Det skriver NRK.

Møderne i Oslo markerer første gang, at Taliban mødes med vestlige regeringer, siden gruppen indtog hovedstaden Kabul 15. august sidste år.

Delegationen er ledet af den afghanske udenrigsminister, Amir Khan Muttaqi.

Det er Norge, som har betalt for at få fløjet Taliban til Oslo i et privatfly. Det har det norske udenrigsministerium oplyst til nyhedsbureauet NTB.

Humanitær bistand, politik, uddannelse og økonomi vil være blandt de temaer, der skal drøftes ved forhandlingerne. Det oplyser en Taliban-talsmand.

En anden talsmand for den militante gruppe siger til nyhedsbureauet AFP, at Taliban ønsker at "ændre krigsstemningen til en fredelig situation".

Efter Talibans magtovertagelse for fem måneder siden er den humanitære situation i landet blevet markant værre.

USA og andre lande har indefrosset den økonomiske hjælp og afskåret talibanbevægelsen fra adgang til 9,5 milliarder dollar. Penge, som Afghanistans centralbank havde stående i banker i udlandet.

De seneste vurderinger fra FN lyder på, at 23 millioner afghanere - eller lidt over halvdelen af befolkningen - er truet af sult. Det skriver AFP.

/ritzau/dpa