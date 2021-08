Taliban møder modstand i Panjshir-dalen

Tidligere regeringsstyrker og militser har samlet sig i Panjshir-dalen i Afghanistan, hvorfra de har erklæret sig klar til kamp mod Taliban.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

- Mujahedins (hellige krigere, red.) modstandskamp mod Taliban begynder nu, men vi har brug for hjælp, skrev Ahmad Massoud i et indlæg i The Washington Post for få dage siden.

Den 32-årige Ahmad Massoud er søn af den kendte militærleder Ahmad Shah Massoud. Han var en af de ledende kræfter i kampen mod den sovjetiske besættelsesmagt i 1980'erne.

Ahmad Shah Massoud blev dræbt af den militante bevægelse al-Qaeda i 2001 - to dage inden angrebet mod USA 11. september.

Hans søn, Ahmad Massoud, har en kandidatgrad fra King's College i London og kastede sig ind i afghansk politik for et par år siden.

Ahmad Massoud tog kraftig afstand fra fredssamtalerne med Taliban og annoncerede i september sidste år oprettelsen af en ny modstandsbevægelse, Afghanistans Nationale Modstandsfront (ANM).

Sammen med Afghanistans tidligere vicepræsident og efterretningschef Amrullah Saleh, som i forrige uge udråbte sig selv til landets retmæssige præsident, lover Massoud at vælte Taliban.

- Jeg skriver i dag til jer fra Panjshir-dalen klar til at følge i min fars fodspor. Sammen med mujahedinkrigere er vi endnu en gang klar til at angribe Taliban.

- Vi har lagre af ammunition og våben - delvist indsamlet siden min fars tid, fordi vi vidste, at denne dag ville komme, skriver han i The Washington Post ifølge NTB.

- Tidligere medlemmer af de afghanske specialstyrker har også tilsluttet sig vores kamp. Men det er ikke nok, tilføjer han og beder om vestlig støtte til modstandskampen.

Panjshir-dalen nord for hovedstaden Kabul er omgivet af høje bjerge og var centrum for kampen mod de sovjetiske styrker i 1980'erne.

Ufremkommeligt terræn gør dalen til et perfekt sted at føre guerillakrig og svær at indtage for styrker udefra, skriver NTB.

- Modstanden er for nuværende kun verbal, da Taliban ikke har gjort noget forsøg på at indtage Panjshir-dalen, siger Afghanistan-ekspert Gilles Dorronsoro fra Sorbonne-universitetet i Paris til nyhedsbureauet AFP.

Søndag skrev Taliban på Twitter, at bevægelsens krigere er på vej til dalen.

- Hundredvis af mujahedin fra det islamiske emirat er på vej mod Panjshir for at kontrollere området, efter at lokale embedsmænd nægtede at overdrage det fredeligt, skrev Taliban på Twitter ifølge AFP.

En talsmand for modstandsbevægelsen fortæller til AFP, at det er lykkedes Ahmad Massoud at samle en styrke på omkring 9000 personer i Panjshir-dalen til at kæmpe mod Taliban.

