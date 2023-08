Taliban nægter afghanske kvinder at studere i udlandet

Den militante talibanbevægelse, der sidder på magten i Afghanistan, har nægtet adskillige kvinder adgang til at studere i udlandet.

Det skriver britiske BBC og nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

- Efter at Taliban har lukket universiteterne (i Afghanistan, red.) for kvinder, var mit eneste håb at få et stipendium, der kunne hjælpe mig med at studere i udlandet, siger den 20-årige afghanske kvinde Natkai til BBC.

Hendes navn er blevet ændret af sikkerhedsmæssige årsager. Taliban slår generelt hårdt ned på kvinder, der går imod bevægelsens holdninger.

20-årige Natkai er en af flere afghanske kvinder, der er blevet tildelt et stipendium til University of Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.

For godt en måned siden var hun klar til at tage afsted. Hun havde sagt farvel til sin familie og sat kursen mod lufthavnen.

Hendes drøm blev dog hurtigt knust, skriver BBC.

- Da Taliban-embedsfolk så vores billetter og studievisa, sagde de, at piger ikke må forlade Afghanistan på studievisa, siger hun til det britiske medie.

Natkai og op mod 100 andre afghanske kvinder er blevet tildelt stipendier af milliardæren Khalaf Ahmad Al Habtoor fra De Forenede Arabiske Emirater.

Mindst 60 af dem er blevet afvist i lufthavnen, skriver BBC.

Det har vakt harme hos Khalaf Ahmad Al Habtoor.

- Myndighederne i Afghanistan har uden at kunne retfærdiggøre det forhindret deres afgang og begrænset deres frihed.

- Jeg opfordrer alle involverede parter til hurtigt at træde til og hjælpe og redde de trængte studerende, skriver han på X, det tidligere Twitter.

Taliban har haft magten i Afghanistan siden august 2021.

Da gruppen senest kontrollerede landet i 1990'erne, blev der udført offentlige henrettelser og steninger mod folk dømt for forbrydelser af Taliban.

Da Taliban genvandt kontrollen, var det med et løfte om et mere moderat styre og om eksempelvis at sikre kvinders rettigheder.

Det er dog endt med, at styret i vid udstrækning har begrænset rettigheder og friheder - blandt andet i forhold til piger og kvinders skolegang.

