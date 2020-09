Taliban og afghansk regering indleder forhandlinger lørdag

Ifølge USA's udenrigsminister er der historisk mulighed for at afslutte fire årtier med krig i Afghanistan.

Efter længere tids tovtrækkeri skulle den nu være god nok.

Repræsentanter for den afghanske regering og den militante oprørsbevægelse Taliban er klar til at sætte sig til bordet og indlede fredsforhandlinger.

Det bekræfter begge parter torsdag, efter at den sidste etape af en længere fangeudveksling er gennemført.

- Den islamiske emirat Afghanistan erklærer hermed, at den er klar til at deltage i åbningsceremonien for de intra-afghanske forhandlinger, der vil blive afholdt i Qatar den 12. september.

Sådan lyder det torsdag i en erklæring fra Taliban ifølge nyhedsbureauet AFP.

Forud for meldingen havde den afghanske regering løsladt seks fanger, som Taliban havde krævet frigivet.

Det var de sidste af i alt omkring 5000 Taliban-fanger, der er blevet løsladt for at bane vej for forhandlingerne.

I Qatar, der skal være vært for forhandlingerne, bekræfter man, at forhandlingerne begynder lørdag.

- De direkte forhandlinger mellem de forskellige dele af det afghanske folk er et alvorligt og vigtigt skridt fremad for at skabe bæredygtig fred i Afghanistan, skriver Qatars udenrigsministerium i en erklæring.

I USA, der har ageret mægler i striden, glæder udenrigsminister Mike Pompeo sig over, at forhandlingerne nu tilsyneladende kan begynde.

Han opfordrer parterne til ikke at forspilde chancen for at afslutte krigen.

- Starten på disse forhandlinger markerer en historisk mulighed for at gøre en ende på fire årtiers blodig krig i Afghanistan, udtaler han i en erklæring.

- Denne mulighed må ikke blive spildt, tilføjer han ifølge AFP.

/ritzau/