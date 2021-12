Taliban-regering vil udstede pas i Afghanistan

Taliban-regeringen i Afghanistan har sagt, at den vil genoptage udstedelser af pas i Kabul.

Det giver håb til indbyggere, som føler sig truet af det islamistiske regime. Tusindvis af afghanere har anmodet om nye rejsedokumenter for at komme ud af landet, der trues af en økonomisk og en humanitær krise.

Millioner af indbyggere i Afghanistan har allerede for lidt mad, og FN har advaret mod en omfattende hungersnød.

Lederen af pasafdelingen i det afghanske indenrigsministerium, Alam Gul Haqqani, siger lørdag, at udstedelsen af pas begynder i Kabuls lufthavn søndag.

Taliban indstillede udstedelsen af pas kort tid efter, at de generobrede magten den 15. august, da titusinder var taget til Kabuls lufthavn i håb om at komme ud af landet om bord på udenlandske fly.

Paskontoret blev kortvarigt genåbnet i oktober, men det blev lukket igen, da det biometriske udstyr brød sammen på baggrund af et overvældende stort antal pasansøgninger.

- Alle de tekniske problemer er nu blevet løst, siger Haqqani. Han lover, at de første pas vil blive udstedt til dem, som sendte ansøgninger inden paskontoret lukkede.

- Nye ansøgninger kan indsendes fra den 10. januar, siger han.

Mange afghanere, der har villet til nabolandet Pakistan for at blive behandlet på hospitaler, der har været forhindret i at rejse på grund af manglende rejsedokumenter.

Taliban har lagt pres på donorlande for at få udbetalt milliarder af dollar i genopbygningshjælp. Pengene blev indefrosset, da det vestligt støttede styre brød sammen under den amerikanske tilbagetrækning fra landet.

Tilbageholdelsen af den økonomiske hjælp har haft chokvirkninger for den afghanske økonomi, som i forvejen var i dyb krise på grund af tørke og den årtier lange krig i landet.

I Kabul har mange familier måttet sælge deres møbler eller andre ejendele for at skaffe penge til mad til deres familier.

Internationale flyvning til navnligt Dubai og Abu Dhabi er langsomt blevet genoptaget fra Kabuls lufthavn.

/ritzau/AFP