Taliban ser strid om kvinders job som internt anliggende

Taliban-styrets beslutning om at forbyde afghanske kvinder at arbejde i FN og ngo'er er et "internt anliggende" for Afghanistan.

Det meddeler Taliban fredag.

Dagen inden havde alle 15 medlemslande i FN's Sikkerhedsråd stemt for en resolution, der siger, at Talibans forbud mod at lade kvinder arbejde i FN og ngo'er i Afghanistan "undergraver menneskerettighederne og humanitære principper".

Resolutionen opfordrer "alle stater og organisationer til at bruge deres indflydelse" på at "fremme en omgående omgørelse af denne politik og praksis".

Men derved blander FN sig i noget, der ikke vedkommer andre lande, lyder det fra Afghanistans udenrigsministerium.

Ministeriet mener ikke, at resolutionen respekterer Afghanistans "suveræne valg".

- Det er et internt socialt anliggende for Afghanistan, der ikke påvirker andre lande, lyder det fra ministeriet.

Siden Taliban tog magten i Afghanistan i august 2021, har styret gradvist indført flere restriktioner for kvinder.

Afghanske kvinder er afskåret fra at arbejde i de fleste offentlige job i Afghanistan. De må heller ikke studere videre efter grundskolen. Og de må ikke bruge offentlige rum som parker og fitnesscentre.

I slutningen af december sidste år forbød Taliban-styret alle hjælpegrupper - både afghanske og internationale - at ansætte afghanske kvinder.

4. april i år blev forbuddet udvidet til også at gælde afghanske kvinder, der arbejder i FN. Det skriver nyhedsbureauet TT.

FN er nu ved at gennemgå samtlige FN-indsatser i Afghanistan. Det arbejde ventes afsluttet 5. maj.

I forbindelse med afstemningen i FN's Sikkerhedsråd torsdag sagde De Forenede Arabiske Emiraters ambassadør, Lana Nusseibeh, at over 90 lande fra hele verden støtter resolutionen.

Det gælder også mange af de lande med muslimsk befolkningsflertal, der ligger i samme del af verden som Afghanistan.

- Det gør vores grundlæggende budskab i dag endnu mere betydningsfuldt. Verden vil ikke se tavs til, når kvinder i Afghanistan udraderes fra samfundet, sagde hun ifølge TT.

